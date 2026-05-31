Девять микроавтобусов вручили многодетным семьям в Волгодонске ко Дню многодетных семей

В Волгодонске во Дворце культуры имени Курчатова прошло торжественное вручение микроавтобусов многодетным семьям. Об этом сообщили в местной администрации.
Ключи от автомобилей из рук заместителя губернатора Олеси Старжинской получили девять семей. Мероприятие было приурочено ко Дню многодетных семей, учрежденному по поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
— Поздравляю все наши многодетные семьи с праздником. Желаю, чтобы эти просторные автомобили стали надежными помощниками во всех ваших добрых делах и помогали создавать еще больше теплых семейных воспоминаний, — добавил глава города Дмитрий Вельможко.
