Два человека погибли в ДТП в Светлом, еще один госпитализирован

В городе Светлый ранним утром произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает региональное ГУ МЧС.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП два человека, находившиеся в автомобиле, получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия. Прибывшие сотрудники МЧС России провели работы по деблокировке тел погибших из поврежденного транспортного средства.
Еще один пассажир получил тяжелые травмы. Спасатели деблокировали пострадавшего, после чего он был передан медикам. В бессознательном состоянии его госпитализировали в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.
«На ДТП реагировали 5 человек личного состава и 1 спецавтомобиль МЧС России», — прокомментировали в МЧС.