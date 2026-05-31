В чём опасность использования ИИ для школьников?

По мнению председателя научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислава Лекторского, активное применение школьниками систем искусственного интеллекта, подобных ChatGPT, несет реальную опасность. Как он рассказал в интервью РИА Новости, привычка получать готовые ответы от нейросетей отучает детей от самостоятельного мышления.
Академик убежден, что проблема уже носит не гипотетический, а вполне наблюдаемый характер, особенно в школьной среде. Ключевая задача современного образования, подчеркнул он, заключается не просто в передаче знаний, а в формировании у учащихся способности критически оценивать информацию.
«Если школьник привык доверять искусственному интеллекту, то если ИИ ему скажет, что 2×2=5, он в это поверит и будет думать, что так оно и есть. Вот это страшная вещь, этого делать нельзя категорически», — заявил Лекторский.
В связи с этим эксперт призвал четко разграничить сферы, где применение больших языковых моделей допустимо и полезно, и те области, где полагаться на них недопустимо, чтобы избежать формирования у подрастающего поколения ложной картины мира.
