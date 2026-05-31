Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в СВО

ГРОЗНЫЙ, 31 мая — РИА Новости. Помощнику главы Чечни, секретарю совета безопасности республики Адаму Кадырову вручена медаль за вклад в проведение СВО, сообщил зампредседателя правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Поздравляю помощника главы Чеченской Республики, секретаря совета безопасности ЧР… Адама Кадырова с вручением медали “За вклад в проведение специальной военной операции”. Эта высокая награда, врученная начальником центра специального назначения Росгвардии генерал-майором Павлом Козаевым», — написал Дудаев в своем Telegram-канале.
Награда является заслуженным признанием вклада Адама Кадырова в обеспечение безопасности и поддержку СВО, считает Дудаев. По его словам, будучи куратором Российского университета спецназа имени Путина, он активно участвует в развитии одного из важнейших центров подготовки добровольцев.
«Уверен, что и впредь дорогой брат (Адам Кадыров — ред.) будет с честью и достоинством служить интересам Чеченской Республики и всей Российской Федерации», — добавил министр.