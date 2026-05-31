Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще в Беларуси предприятие доплачивает 15 рублей в день некурящим работникам

Некурящим белорусам стали доплачивать 15 рублей в день на работе — вот где.

Источник: Комсомольская правда

Одно из белорусских предприятий нашло действенный способ борьбы с курением, пишет БелТА.

Бонусы за здоровый образ жизни стали получать работники предприятия «Мозырьсоль».

Так, на заводе с 2021 года внедрили уникальную методу: каждый некурящий работник за каждый отработанный день получает доплату — 15 белорусских рублей. Отмечается, что эти деньги идут в качестве бонуса на обед. При этом все же за месяц набегает сумма, которую трудно назвать символической.

Если посчитать, то при классической пятидневке у некурящего работника «Мозырьсоли» может получиться от 300 до 345 рублей бонусом.

На предприятии отметили, что благодаря этому в коллективе завода практически полностью искоренили курение.

А еще мы писали, что в Беларуси курение на крыльце у подъездов многоквартирных домов могут запретить.

Тем временем Минтруда назвало топ-10 самых востребованных профессий в Беларуси.

Еще Белстат раскрыл, сколько белорусов живут максимум на 1500 рублей в месяц.