Еще в Беларуси предприятие доплачивает 15 рублей в день некурящим работникам

Одно из белорусских предприятий нашло действенный способ борьбы с курением, пишет БелТА.
Бонусы за здоровый образ жизни стали получать работники предприятия «Мозырьсоль».
Так, на заводе с 2021 года внедрили уникальную методу: каждый некурящий работник за каждый отработанный день получает доплату — 15 белорусских рублей. Отмечается, что эти деньги идут в качестве бонуса на обед. При этом все же за месяц набегает сумма, которую трудно назвать символической.
Если посчитать, то при классической пятидневке у некурящего работника «Мозырьсоли» может получиться от 300 до 345 рублей бонусом.
На предприятии отметили, что благодаря этому в коллективе завода практически полностью искоренили курение.
