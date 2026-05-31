«День 1000 велосипедистов» собрал в Уфе 25 тысяч человек

31 мая в Уфе в юбилейный, 15-й раз состоялся фестиваль «День 1000 велосипедистов». Стартовая точка фестиваля была организована на площади имени Ленина.

Источник: пресс-служба | администрация г. Уфы

Мероприятие объединило более 25 000 любителей велоспорта и активного образа жизни, превратив город в площадку масштабного спортивного праздника, сообщает пресс-служба мэрии.

Участников приветствовали заместитель министра спорта РБ Игорь Ермилов, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Уфы Егор Сорокин, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по шорт‑треку Семён Елистратов, управляющий отделением Альфа‑Банка в РБ Радик Ахметшин, секретарь Общественной палаты Уфы Эрик Ахтямов.

— «День 1000 велосипедистов» для Уфы уже стал доброй спортивной традицией. Символично, что мы проводим его 31 мая, в день рождения велоспорта, — отметил Игорь Ермилов, поздравив всех присутствующих с праздником и пожелав хорошего настроения.

В рамках фестиваля велосипедисты преодолели маршрут, часть которого прошла под аккомпанемент симфонического оркестра. Финишная точка была расположена в сквере Борцам Революции, где гостей ждала культурно‑развлекательная программа: розыгрыши призов и награждение участников с самыми оригинальными костюмами.

— Колонна велосипедистов значительно растянулась вдоль всего проспекта. Это яркое свидетельство того, как много людей в нашем городе выбирают спорт и активный образ жизни. Несмотря на неоднозначные прогнозы погоды, мероприятие прошло ярко и энергично, — сказал Егор Сорокин.

Кроме того, сегодня состоялась велогонка «Проспект» среди профессионалов и любителей.