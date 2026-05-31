В здании Казанского государственного института культуры проведут капремонт

На Оренбургском тракте, 3 находится здание Казанского государственного института культуры. Как следует из данных на портале госзакупок, там запланировали большой капитальный ремонт. Деньги выделят из федерального бюджета.
Пятиэтажное строение занимает больше 15 тысяч квадратных метров. Подрядчику предстоит полностью обновить инфраструктуру. Нужно утеплить и отремонтировать наружные стены. При этом несущие конструкции трогать нельзя.
Также полностью поменяют все инженерные системы: отопление, вентиляцию, водопровод и электрику. Вдобавок установят современное оборудование, которое экономит энергию, системы видеонаблюдения и контроля доступа.
Сколько именно будет длиться ремонт, станет известно позже — сначала разработают проектную документацию. Её стоимость оценили в 57,8 миллиона рублей.