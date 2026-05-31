Монахов, забывших обеты, ждет наказание при жизни, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: монахов, забывших обеты, ждет наказание при жизни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в проповеди на день Святой Троицы, что монахов, забывающих о своих монашеских обетах, ждет наказание при жизни.

Праздник Святой Троицы, или Пятидесятницу, отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он пришелся на 31 мая.

«Присутствие в монастыре требует от тех, кто взял на себя ответственность и готовность жить в обители преподобной, служить Церкви верой и правдой… Тот, кто нарушает монашеские обеты, кто забывает о своем монашеском призвании, нередко ещё при жизни получает и на себе испытывает Божие наказание», — сказал патриарх в проповеди после литургии в Троице-Сергиевой лавре.

Он напомнил, что за взятую на себя ответственность монах отвечает и на Страшном суде.

По церковному преданию, в день Пятидесятницы на апостолов снизошел Святой Дух, и они заговорили на разных языках и смогли проповедовать народам учение Христа. Поэтому в христианстве Троица считается днем рождения христианской Церкви. Храмы в этот день украшают березовыми ветвями и цветами, а священники служат в зеленых одеждах.

