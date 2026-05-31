В поселке Шушенское в Красноярском крае в июле пройдет фестиваль ремесел

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» пройдет в поселке Шушенское Красноярского края с 9 по 12 июля, сообщили в региональном агентстве по туризму. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Гостей ждут реконструкция старинных обрядов, ярмарка ремесел, мастер-классы, тематические лекции, оздоровительные практики и концертные программы.
Частью программы станут конкурсы, в которых примут участие любители и профессиональные исполнители этнической музыки и танцев, а также мастера декоративно-прикладного искусства. Претенденты на победу поборются за внимание десятков тысяч зрителей, право обладания Чашей «МИРА» и денежную премию. Сумма призового фонда составит более 2,5 млн рублей.
Кроме того, новой традицией «МИРа Сибири» станет проведение национальных свадебных обрядов. Влюбленные пары, чтущие традиции предков, смогут зарегистрировать свои отношения прямо на этнофестивале.
Подробная информация о фестивале опубликована на сайте festmir.ru.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.