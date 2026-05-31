В библиотеке Петербурга представили выставку «Школа. Корогодский. Ученики»

Выставку «Школа. Корогодский. Ученики», приуроченную к 100-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Зиновия Корогодского, открыли 26 мая в Санкт‑Петербургской государственной театральной библиотеке. Экспозицию организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в городском комитете по культуре.
Зиновий Корогодский вошел в историю отечественного искусства как многолетний художественный руководитель Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева и создатель Театра Поколений. За годы педагогической деятельности он выпустил 22 курса, в честь этого выставку разделили на 22 тематических блока.
Основу экспозиции составили уникальные материалы из личных архивов учеников и коллег Корогодского, а также издания из фондов Санкт‑Петербургской государственной театральной библиотеки. Посетители могут ознакомиться с редкими фотографиями, видео- и аудиозаписями репетиций, спектаклей и интервью.
Выставка проходит в рамках проекта «Год столетия Зиновия Яковлевича Корогодского», реализуемого Театром Поколений. Она будет открыта для посетителей до 14 августа.
