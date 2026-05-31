Проект «Проводники смыслов» в Приангарье охватит более 200 тысяч человек

Мероприятиями проекта «Проводники смыслов. Новый маршрут», запущенного в апреле в Иркутской области, до конца года планируют охватить более 200 тыс. школьников и студентов. Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном министерстве по молодежной политике.
Проект «Проводники смыслов. Новый маршрут», реализуемый Росмолодежью нацелен на оказание содействия молодым людям в выборе своего уникального маршрута для самореализации. Проводниками смыслов стали специалисты по работе с молодежью, педагоги, лидеры молодежных организаций и победители молодежных конкурсов. Во время встреч со школьниками и студентами они рассказывают о действующих в регионе возможностях поддержки молодежи, а также об областных и всероссийских мероприятиях. Первые мероприятия уже прошли на площадках Братска, Усть-Кута, Черемхова, и в Тулунском районе.
«Иркутская область стала одним из регионов России, где запущен новый проект Росмолодежи. Все муниципальные образования подключились к его реализации. Мероприятия будут проходить в формате встреч, открытых диалогов, презентаций возможностей и мастер-классов. Участники узнают о грантах, форумах, образовательных программах, стажировках и других возможностях — как на региональном, так и на федеральном уровне. Сегодня у нас в регионе проживает более 600 тысяч молодых людей, и мы стараемся до каждого донести информацию о существующих возможностях реализации потенциала», — рассказала министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.
До конца года проводники смыслов будут посещать школы и профессиональные образовательные учреждения и проводить мероприятия для школьников и студентов. Предварительно все участники программы прошли конкурсный отбор и специальное обучение. В Иркутской области проводниками смыслов стали более 200 человек.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.