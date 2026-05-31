Проект «Проводники смыслов» в Приангарье охватит более 200 тысяч человек

«Иркутская область стала одним из регионов России, где запущен новый проект Росмолодежи. Все муниципальные образования подключились к его реализации. Мероприятия будут проходить в формате встреч, открытых диалогов, презентаций возможностей и мастер-классов. Участники узнают о грантах, форумах, образовательных программах, стажировках и других возможностях — как на региональном, так и на федеральном уровне. Сегодня у нас в регионе проживает более 600 тысяч молодых людей, и мы стараемся до каждого донести информацию о существующих возможностях реализации потенциала», — рассказала министр по молодежной политике региона Маргарита Цыганова.