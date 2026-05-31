Крупнейший детский сад Подмосковья построят в Люберцах

Строительство детского сада, рассчитанного на 560 мест, завершат в этом году в городском округе Люберцы Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Дошкольное учреждение станет самым большим в области, сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.
«В большом жилом микрорайоне высокий запрос на социальную инфраструктуру рядом с домом. Сейчас подрядчик завершает прокладку инженерных сетей, монтаж фасада и витражей, ведет внутренние отделочные работы», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
Детсад возведут на территории жилого комплекса «1-й Лермонтовский». Общая площадь здания составит более 8 тыс. кв. м. Внутри разместятся 23 группы, включая 3 ясельные, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, блок медицинских помещений.
На прилегающей территории планируют установить игровые комплексы и теневые навесы, обустроить места для отдыха, провести комплексное благоустройство и озеленение. Детский сад планируют сдать до конца года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.