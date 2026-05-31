Волгоградцам рассказали в каких районах не будет горячей воды в начале лета

В Волгограде с 1 по 11 июня пройдут плановые отключения горячей воды в Дзержинском и Ворошиловском районах.

В июне в Волгограде продолжится подготовка теплового хозяйства к следующему отопительному сезону. В связи с этим в Дзержинском и Ворошиловском районах временно ограничат подачу горячего водоснабжения. Перечнем адресов, которые затронут отключения поделился РИАЦ.

Дзержинский район — с 1 по 11 июня:

ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10, 12, 14.

ул. Гейне, 1а, 3а, 17а, 19, 21, 21а.

ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56.

ул. Ессентукская, 3, 19.

ул. Полесская, 6.

ул. Республиканская, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 24.

ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16.

ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40.

ул. Фестивальная, 17.

ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142.

ул. Колпинская, 1а, 1б, 9, 11.

ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а.

ул. Кутузовская, 1, 9.

ул. Панкратовой, 60.

ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16.

Ворошиловский район — со 2 по 4 июня:

ул. Милиционера Буханцева, 48, 50, 66.

ул. Чигиринская, 2.

ул. Ардатовская, 2.

ул. Клубная, 13.

Отключения связаны с плановым ремонтом систем теплоснабжения. Жителям рекомендовано заранее планировать бытовые вопросы на этот период.

