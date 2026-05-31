В Калининграде ярко и красочно завершились Российско-Китайские молодежные игры

В Калининграде завершились X Российско-Китайские молодежные летние игры. На протяжении недели более 300 спортсменов и 120 тренеров из России и Китая соревновались на площадках Калининграда, Светлого и Зеленоградска.
Церемония закрытия прошла во дворце спорта «Янтарный» и собрала около трех тысяч зрителей.
По общему количеству наград победу одержала сборная Китая, завоевав 98 медалей. В активе российской команды — 97 наград. При этом по числу золотых медалей лидировала Россия — 53 против 34 у китайских спортсменов.
