Российско-Китайские игры. Сборная РФ победила в медальном зачёте

30 мая в Калининграде завершились X Российско-Китайские молодёжные игры. По итогам пяти соревновательных дней было разыграно 194 медали в 12 видах спорта.
Итоги медального зачёта.
Победу в медальном зачёте одержала сборная России. Наши спортсмены завоевали 96 наград, из которых 53 — высшего достоинства. Также в копилке россиян 35 серебряных и восемь бронзовых медалей.
Спортсмены из Поднебесной хоть и завоевали на две награды больше (98), уступили российским атлетам по количеству золота (34 медали). Также в активе сборной Китая 52 серебра и 12 бронз.
Планы на будущие турниры.
Пока не ясно, когда состоятся следующие Российско-Китайских молодёжные игры. Известно только, что Россия и Китай уже договорились о проведении зимнего турнира в 2027 году. Также сейчас происходит выбор даты и места следующих летних Игр.