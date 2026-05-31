Калининградский «Локомотив» взял серебро и бронзу на этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Пары калининградского «Локомотива» завоевали серебро и бронзу на II этапе чемпионата России по пляжному волейболу в Туле. Об этом волейбольный клуб пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 31 мая.
Анна Савельева и Екатерина Храмцова дошли до финала и завоевали серебро. В решающем матче землячки уступили Ольге Мотрич и Елизавете Губиной — 0:2. Обе партии закончились с минимальной разницей — 21:23, 21:23.
Арина Ряжнова и Лиза Лудкова стали третьими. В игре за бронзу они обыграли команду из Москвы в трёх сетах — 2:1. Встреча получилась тяжёлой: калининградкам пришлось менять тактику по ходу матча. Партии завершились со счётом 21:18, 17:21 и 15:13.
Следующий турнир пройдёт уже в Калининградской области. Этап Кубка России по пляжному волейболу стартует в Зеленоградске 3 июня.
