Активная фаза строительства кампуса в Смоленске начнется осенью

Активная фаза строительства межвузовского кампуса «Гагарин» в центре Смоленска начнется осенью этого года, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Статус реализации проекта и дальнейшие этапы работ рассмотрели на совещании под руководством губернатора с участием представителей Минобрнауки РФ и подрядной организации.
«В рамках первой очереди группа компаний “ЕКС” готовится к выходу на три строительные площадки. Проектом предусмотрено возведение цифровой школы по системе “Школа 21”, учебного корпуса, а также объекта для проживания преподавателей. Объекты будут расположены в границах улиц Пржевальского и Коненкова. Все градостроительные решения по объектам кампуса согласованы. В настоящее время проектная документация проходит процедуру рассмотрения в государственной экспертизе», — сказал Анохин.
Проект создания в Смоленске современного университетского городка, который объединит пять ведущих вузов региона, реализуется по поручению Президента России Владимира Путина по нацпроекту «Молодёжь и дети». В кампусе будут созданы условия не только для обучения, но и для проведения научных исследований, реализации образовательных и технологических проектов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.