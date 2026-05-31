В Костанайской области открыли новый пожарный пост для защиты четырёх сёл

В селе Свердловка Денисовского района Костанайской области начал работу 182-й добровольный противопожарный пост «Ауыл құтқарушылары».

Источник: GOV

В церемонии открытия принял участие председатель Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана Ерлан Турегелдиев, передает DKNews.kz.

Новый пост создан для повышения уровня пожарной безопасности в сельской местности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Под защитой более 1800 жителей.

Добровольное противопожарное формирование будет обеспечивать защиту сразу нескольких населённых пунктов:

  • Подгорный
  • Зааятское
  • Аясткое
  • Качержиновка.

В этих селах проживает более 1800 человек.

Создание нового поста позволит значительно сократить время реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации в отдалённых населённых пунктах района.

Проект реализован при поддержке бизнеса.

182-й пост «Ауыл құтқарушылары» построен при поддержке местного предпринимателя Инны Корнеевой.

Для добровольцев созданы все необходимые условия для круглосуточного дежурства и оперативного выполнения задач по обеспечению безопасности населения.

МЧС обеспечило техникой и оборудованием.

Для работы нового формирования Министерство по чрезвычайным ситуациям передало:

  • пожарную автоцистерну
  • пожарно-техническое оборудование
  • специальную защитную одежду.

Это позволит добровольцам эффективно выполнять задачи по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Добровольцы прошли специальную подготовку.

Перед началом службы участники формирования прошли обучение по основным направлениям деятельности.

В программу подготовки вошли:

  • основы пожарной безопасности
  • действия при пожарах и чрезвычайных ситуациях
  • работа с пожарно-техническим оборудованием
  • использование средств связи.

Полученные знания и навыки помогут добровольцам оперативно реагировать на происшествия и оказывать помощь населению.

Что это дает сельским районам.

Развитие сети добровольных противопожарных формирований позволяет повысить уровень безопасности в отдалённых населённых пунктах, где время прибытия профессиональных подразделений может быть больше.

Создание таких постов помогает быстрее реагировать на пожары, снижать возможный ущерб и усиливать защиту жителей сельских территорий.

