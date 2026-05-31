В Костанайской области открыли новый пожарный пост для защиты четырёх сёл

В церемонии открытия принял участие председатель Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана Ерлан Турегелдиев, передает DKNews.kz.
Новый пост создан для повышения уровня пожарной безопасности в сельской местности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Под защитой более 1800 жителей.
Добровольное противопожарное формирование будет обеспечивать защиту сразу нескольких населённых пунктов:
- Подгорный
- Зааятское
- Аясткое
- Качержиновка.
В этих селах проживает более 1800 человек.
Создание нового поста позволит значительно сократить время реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации в отдалённых населённых пунктах района.
Проект реализован при поддержке бизнеса.
182-й пост «Ауыл құтқарушылары» построен при поддержке местного предпринимателя Инны Корнеевой.
Для добровольцев созданы все необходимые условия для круглосуточного дежурства и оперативного выполнения задач по обеспечению безопасности населения.
МЧС обеспечило техникой и оборудованием.
Для работы нового формирования Министерство по чрезвычайным ситуациям передало:
- пожарную автоцистерну
- пожарно-техническое оборудование
- специальную защитную одежду.
Это позволит добровольцам эффективно выполнять задачи по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Добровольцы прошли специальную подготовку.
Перед началом службы участники формирования прошли обучение по основным направлениям деятельности.
В программу подготовки вошли:
- основы пожарной безопасности
- действия при пожарах и чрезвычайных ситуациях
- работа с пожарно-техническим оборудованием
- использование средств связи.
Полученные знания и навыки помогут добровольцам оперативно реагировать на происшествия и оказывать помощь населению.
Что это дает сельским районам.
Развитие сети добровольных противопожарных формирований позволяет повысить уровень безопасности в отдалённых населённых пунктах, где время прибытия профессиональных подразделений может быть больше.
Создание таких постов помогает быстрее реагировать на пожары, снижать возможный ущерб и усиливать защиту жителей сельских территорий.