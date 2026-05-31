Частные детсады не смогли отсудить субсидию у омского минобра

В бюджете Омской области на 2025 год изначально было предусмотрено 222,2 миллиона рублей на субсидии для частных образовательных учреждений, включая детские сады. 31 января был объявлен конкурс на распределение этих средств. Однако в феврале произошло перераспределение бюджета, и финансирование для частных садов было направлено на новые полномочия Минобразования по организации детского отдыха и оздоровления. В результате отбор для детских садов был отменён, в то время как школы получили свои субсидии.