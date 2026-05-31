Частные детсады не смогли отсудить субсидию у омского минобра

Арбитражный суд Омской области отклонил иски нескольких частных детских садов к региональному министерству образования, в которых они требовали признать незаконным решение об отмене отбора для получения субсидий. Сумма, о которой шла речь, составила 116,2 миллиона рублей. Об этом сообщает издание РБК Омск, ссылаясь на систему «Электронное правосудие».
В бюджете Омской области на 2025 год изначально было предусмотрено 222,2 миллиона рублей на субсидии для частных образовательных учреждений, включая детские сады. 31 января был объявлен конкурс на распределение этих средств. Однако в феврале произошло перераспределение бюджета, и финансирование для частных садов было направлено на новые полномочия Минобразования по организации детского отдыха и оздоровления. В результате отбор для детских садов был отменён, в то время как школы получили свои субсидии.
Представители детских садов обратились в прокуратуру, которая направила представление в адрес правительства региона. Министерство образования попыталось исправить ситуацию, предложив изменения в закон о бюджете для восстановления субсидий, но эти изменения не были учтены в решении Законодательного Собрания от 25 сентября 2025 года.
После этого частные детские сады подали иск в суд, ссылаясь на законодательство, которое обязывает власти обеспечивать финансирование дошкольного образования в частных учреждениях. В иске утверждалось, что частные школы продолжают получать поддержку, тогда как детские сады остались без неё, что создаёт неравные условия. Министерство образования утверждало, что субсидии имеют стимулирующий характер и их предоставление может быть приостановлено при отсутствии бюджетных лимитов.
Суд поддержал позицию министерства, указав, что предоставление субсидий частным организациям не является безусловным обязательством властей и зависит от наличия бюджетных средств.
Это решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Восьмом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.
По данным министерства образования региона на январь 2026 года, в Омске функционирует 20 частных детских садов.