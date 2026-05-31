На портале госуслуг Подмосковья появилась новая услуга для бизнеса

Новую электронную услугу для представителей малого и среднего бизнеса запустили на портале госуслуг Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Теперь предприниматели могут заключать, изменять или расторгать соглашения об информационном взаимодействии с минэкологии Подмосковья в режиме онлайн. Все документы можно подписать цифровой электронной подписью, а результаты увидеть в личном кабинете. Это позволит сэкономить время и избежать лишних сложностей, связанных с очными обращениями.
Услуга «Заключение, изменение, расторжение соглашения об информационном взаимодействии» доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Другое». Ей могут бесплатно воспользоваться индивидуальные предприниматели и юридические лица Подмосковья. Заключение такого соглашения позволяет бизнесу официально принимать строительные отходы от отходообразователей в рамках действующих разрешений и оформленных электронных талонов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.