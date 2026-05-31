Еще 11 видеокамер приобрели для мониторинга лесов Красноярского края

Более 180 видеокамер теперь круглосуточно следят за обстановкой в лесах Красноярского края, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Сеть видеомониторинга «Лесохранитель» расширили еще 11 устройств с комплектами оборудования и программным обеспечением в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Каждая камера делает оборот 360 градусов до восьми раз в час и фиксирует дым и огонь автоматически на цифровой платформе. Это позволяет круглосуточно отслеживать ситуацию в лесах вблизи населенных пунктов. Диспетчер видеозала оперативно обрабатывает информацию и направляет ее в ближайшее лесопожарное подразделение. На основе полученных данных специалисты авиаотделений и лесопожарных станций рассчитывают количество сил и средств для тушения.
«С начала года система видеомониторинга зафиксировала 233 дым-точки, из которых подтвердилась информация о 23 лесных пожарах, а также 28 возгораниях на землях иных категорий. Благодаря оперативному обнаружению очагов удается быстрее справиться с огнем и сократить площади, пройденные огнем», — рассказал директор краевого лесопожарного центра Виталий Простакишин.
За обстановкой в лесах следят также и беспилотные летательные аппараты. По нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в этом сезоне парк беспилотников краевого лесопожарного центра увеличился до 81 аппарата.
