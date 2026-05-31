В Дагестане общественники проверили ремонт дороги Манас — Первомайское

Участники инспекционного выезда оценили качество выполненных работ.

Представители Общественного совета Минтранса Дагестана совместно с сотрудниками «Дагестанавтодора» проверили ход ремонта участка дороги Манас — Сергокала — Первомайское, который ведется при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Участники инспекционного выезда осмотрели участок с 53-го по 58-й км и оценили качество выполненных работ, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Подрядная организация уже уложила нижний слой асфальтобетона на площади более 3 км. На отдельных участках выполнено фрезерование дорожного покрытия и проведена подготовка основания под укладку асфальтобетона. Общая готовность объекта превысила 20%.

«Такие общественные выезды необходимы. Они позволяют нам не на словах, а на деле убедиться в качестве проводимых работ и держать на контроле каждый этап ремонта. Сегодня мы видим: все идет по плану, подрядчик соблюдает график и все необходимые технические нормативы. Общественный совет будет и дальше держать на особом контроле реализацию всех значимых дорожных проектов республики», — отметил председатель Общественного совета регионального минтранса Ферезулла Кахриманов.

Напомним, что в рамках ремонта подрядчику предстоит выполнить усиление асфальтобетонного покрытия, устранить просадочные участки земляного полотна, отремонтировать и очистить водоотводные системы, восстановить обочины и кюветы, а также привести в порядок примыкания и пересечения. На участке появятся новые дорожные знаки, сигнальные столбики и ограждения, обновится осевая и краевая разметка.

Трасса имеет стратегическое значение для республики. Она связывает сразу три района — Сергокалинский, Каякентский и Левашинский — с Махачкалой и Избербашем, а также обеспечивает выход на федеральную трассу Р-217 «Кавказ». Ремонт планируют завершить до конца сентября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

