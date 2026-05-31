Юбилейные Российско-Китайские игры собрали более 400 атлетов на берегу Балтики

В художественной гимнастике российские спортсменки заняли первые места во всех финалах. Лидером соревнований стала Алеся Найфонова, завоевавшая четыре золотые медали: в личном многоборье (почти 110 баллов), а также в упражнениях с лентой и булавами. Александра Кирюшина добавила к общему результату два золота — за выступления с обручем и мячом. В групповых упражнениях и командном зачете российские гимнастки также не оставили шансов конкуренткам.