Известный врач Александр Клецкин ушел из жизни на 71‑м году

Ученики Александра Клецкина отмечают, что он был принципиальным и честным, искренним и откровенным.

В Нижнем Новгороде не стало заслуженного врача и профессора Александра Клецкина. Ему было 70 лет, сообщает главред «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Александр Клецкин отдал сфере здравоохранения Нижегородской области больше половины жизни — 40 лет. Его специализацией были флебология и сосудистая хирургия. Долгое время Александр Клецкин работал профессором кафедры хирургии ФДПО ПИМУ.

В 2012 году, будучи доктором медицинских наук, Александр Клецкин стал лауреатом премии Нижнего Новгорода. Награду он получил за разработку методики лечения острых тромбофлебитов на базе городской клинической больницы № 40. Также он был президентом Ассоциации ангиологов, флебологов и сосудистых хирургов Нижегородской области.

По словам доктора медицинских наук и ученика Александра Клецкина Максима Кудыкина, профессор бескорыстно делился своим опытом и знаниями, всегда был готов помочь даже в самых сложных клинических и жизненных ситуациях. Ученики Александра Клецкина отмечают, что он был принципиальным и честным, искренним и откровенным. А также всегда учил этим положительным качествам своих многочисленных воспитанников.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородский литературовед Николай Фортунатов ушел из жизни.