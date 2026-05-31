В лагерях Калининградской области началась летняя оздоровительная кампания. Всего в регионе смогут отдохнуть более 50 тысяч детей. Для них работают 379 учреждений. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.
Летняя оздоровительная кампания началась 30 мая. В этот день запустили первые смены в лагерях имени Гайдара и Терешковой, а также организовали дневное пребывание в областном детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма, школе № 43 в Калининграде. Кроме того, открыли смену «Содружество орлят России» в «Авангарде».
В правительстве отмечают, что ведут работу по увеличению количества мест для детей. Так, в 2026 году откроется 16 новых лагерей труда и отдыха для седьмых, восьмых и десятых предпрофессиональных классов. В них смогут провести время 2,8 тысячи подростков. На пять увеличится число лагерей с дневным пребыванием.
Для детей военнослужащих забронировано три тысячи мест во всех загородных центрах Калининградской области. Для подростков из семей с невысоким доходом предусмотрели две тысячи путёвок.
Общий объём средств на организацию детского отдыха в 2026 году составляет почти 600 миллионов рублей. В регионе будут работать 277 лагерей с дневным пребыванием, 13 — загородных, 81 — труда и отдыха, восемь — палаточных.