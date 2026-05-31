Немаркированные вейпы на 2,3 миллиона рублей изъяли в Камышине

— Электронные сигареты появились не так давно, поэтому долгосрочные эффекты их использования пока неизвестны. Но это вовсе не означает, что они безопасны. В медицине действует принцип: отсутствие долгосрочных данных не равно отсутствие вреда. Уже сейчас доказаны появление зависимости, повреждение дыхательных путей, негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, иммунные нарушения в слизистой бронхов. В России зарегистрированы случаи вейп-ассоциированного поражения легких, включая летальные исходы, — рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» врач-терапевт Мария Деревянченко.