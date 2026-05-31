Певица Mia Boyka закрывает свое ИП

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российская певица Mia Boyka (Мария Бойко) решила закрыть свое ИП, которое позволяло ей заниматься агробизнесом, выяснило РИА Новости.
Прошлой осенью артистка внесла изменения в данные своего ИП, расширив деятельность на сельское хозяйство. Она планировала разводить крупный рогатый скот, овец, коз, птиц и свиней, а также производить продукты, выращивать зерновые культуры, рассаду.
При этом в конце мая, согласно данным «Контур. Фокус», было подано заявление о прекращении деятельности.
Помимо агробизнеса ИП позволяло Бойко заниматься деятельностью в области исполнительных искусств, фотографии, звукозаписи, а также розничной торговлей.