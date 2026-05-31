В столице открылась выставка к 20-летию ОЭЗ «Технополис Москва»

Выставка в честь 20-летия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» начала работу в центре Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«За два десятилетия проект вырос в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения компаний, которые определяют технологический суверенитет России. Сегодня на десяти площадках ОЭЗ “Технополис Москва” общей площадью свыше 430 гектаров работают более 240 высокотехнологичных предприятий, а количество созданных высококвалифицированных рабочих мест превысило 30 тысяч», — приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
У посетителей выставки будет возможность узнать о разработках резидентов. Так, на ней покажут российский ИИ-ускоритель от компании «ХайТэк», он помогает выдать 960 триллионов операций в секунду. Кроме того, на выставке представлена информация о фотолитографе, разрешение которого составляет 350 нанометров. Также посетители смогут узнать больше о лифтах Карачаровского механического завода и космическом зондовом микроскопе, который установлен на борту аппарата «Нанозонд-1», — его разработали на предприятии «Протон».
При помощи столичных решений и мер поддержки от города резиденты столичной ОЭЗ увеличивают производство продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Отмечается, что это вносит вклад в реализацию нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.