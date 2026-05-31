В столице открылась выставка к 20-летию ОЭЗ «Технополис Москва»

У посетителей выставки будет возможность узнать о разработках резидентов. Так, на ней покажут российский ИИ-ускоритель от компании «ХайТэк», он помогает выдать 960 триллионов операций в секунду. Кроме того, на выставке представлена информация о фотолитографе, разрешение которого составляет 350 нанометров. Также посетители смогут узнать больше о лифтах Карачаровского механического завода и космическом зондовом микроскопе, который установлен на борту аппарата «Нанозонд-1», — его разработали на предприятии «Протон».