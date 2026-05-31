В России не зафиксировали завозные случаи заболевания холерой

По информации ведомства, в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере. С начала года зарегистрировано более 78 тысяч случаев холеры в 23 странах мира. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в странах Африки. По информации министерства здравоохранения Нигерии, зарегистрировано 943 подтвержденных случая холеры, 37 летальных и более 1,7 тысячи подозрительных случаев. Ситуацию усугубили прошедшие ливневые дожди.