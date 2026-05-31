Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что Беларусь видит «одну очень серьёзную цель» рядом со своей границей

Так президент ответил на заявления Киева о потенциальных ударах по республике.

В Киеве заявили, что определили в Беларуси 500 потенциальных объектов для удара. Александр Лукашенко назвал эти слова «болтовнёй и трёпом» и заявил, что у Минска есть «одна очень серьёзная цель» с точными координатами. Об этом, ссылаясь на агентство БелТА, пишет РИА Новости в воскресенье, 31 мая.

"Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьёзная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят. Это я знаю точно, потому что они понимают, что это 1,5 тысячи километров дополнительного фронта. Им это надо? Нет.

Он (командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди — ред.), видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит", — отметил глава республики.

Лукашенко также заявил, что Минск знает, кто находится на украинской стороне у границы. По его словам, там стоят «пойманные на улицах» мужчины и бойцы территориальной обороны — «вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники».

Белорусский лидер просил Владимира Путина поделиться «Орешником», объяснив это обеспокоенностью Минска ситуацией на западных границах страны и на Украине.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше