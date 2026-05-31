Лукашенко заявил, что Беларусь видит «одну очень серьёзную цель» рядом со своей границей

В Киеве заявили, что определили в Беларуси 500 потенциальных объектов для удара. Александр Лукашенко назвал эти слова «болтовнёй и трёпом» и заявил, что у Минска есть «одна очень серьёзная цель» с точными координатами. Об этом, ссылаясь на агентство БелТА, пишет РИА Новости в воскресенье, 31 мая.
"Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьёзная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят. Это я знаю точно, потому что они понимают, что это 1,5 тысячи километров дополнительного фронта. Им это надо? Нет.
Он (командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди — ред.), видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит", — отметил глава республики.
Лукашенко также заявил, что Минск знает, кто находится на украинской стороне у границы. По его словам, там стоят «пойманные на улицах» мужчины и бойцы территориальной обороны — «вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники».
Белорусский лидер просил Владимира Путина поделиться «Орешником», объяснив это обеспокоенностью Минска ситуацией на западных границах страны и на Украине.