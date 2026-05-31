Крупная победа и ничья со «Звездой»: юниоры «Пари НН» провели игры в ЮФЛ Приволжье

Футболисты «Пари НН» принимали на домамшем поле соперников из пермской «Звезды» в рамках первенства ЮФЛ Приволжье 31 мая.
Ребята 2011 г. р. (U-15) сумели одержать победу с крупным счетом — 8:1. У нижегородцев отличились Заикин, Шулимов (трижды), Мамадалиев, Тягичев (дважды) и Митрофанов.
Сложнее складывалась игра юниоров 2010 г. р. (U-16): им пришлось отыгрываться с 0:2. Тем не менее, ребята проявили характер и довели игру до ничьей.
Таким образом, юные футболисты «Пари НН» остаются в числе лидеров первенства.
Ранее нижегородские футболисты одержали уверенные победы над вятским «Динамо».