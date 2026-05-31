Самые яркие мгновения уличных театров Платоновского фестиваля в Воронеже

XV Международный Платоновский фестиваль искусств стартовал в Воронеже в субботу, 30 мая. Открытием ежегодного культурного мероприятия стал показ уличных театров под названием «Цветы на земле», собравший шестнадцать трупп и двух соло-артистов со всей России. Тысячи зрителей наблюдали яркое театрализованное шествие на центральной аллее парка «Алые паруса».
Название «Цветы на земле» неслучайно — оно отражает философскую притчу Андрея Платонова и очень точно описывает суть уличных театров. Подобно цветам, они расцветали прямо на земле, занимая площади парка и улиц. Искусство наполняло городское пространство, оживляя его музыкой, движением, игрой, смехом и непосредственным общением.