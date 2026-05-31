Самое зрелищное шоу года прошло в воронежском парке «Алые Паруса»

Во время XV Международного Платоновского фестиваля искусств парк «Алые Паруса» трансформировался в огромную сцену, где было показано тридцать девять представлений двадцати различных спектаклей. Сменяя друг друга без перерыва, постановки создавали неповторимую атмосферу живого театрального торжества под открытым небом.
По сложившейся традиции, именно Платоновский фестиваль искусств открывает это масштабное событие. В этом году перед зрителями предстали клоуны, мимы, акробаты, артисты на ходулях, персонажи в ростовых куклах, а также более десяти творческих коллективов, прибывших из разных уголков страны.