Два аварийных дома снесут на юге Волгограда за 14 млн рублей

Власти Волгограда объявили аукцион и ищут подрядчика, который снесет еще два аварийных дома в Красноармейском районе. Речь идет о двухэтажных развалюхах на улице Лесобазовской, 4 и 6 в поселке Водники. Они много лет дожидались, когда их снесут, и канут в Лету к середине лета 2026 года. За работу подрядчику готовы заплатить более 14 миллионов рублей.