Василий Атанасов будет защищать цвета СКА

Официально о сделке между нижегородским и петербургским клубами ещё не объявлено, но «Спорт-Экспресс» информирует, что вопрос уже решён.
В результате обмена между «Торпедо» и СКА нападающий Василий Атанасов станет игроком питерской командой, которой руководит Игорь Ларионов. Именно при нём Атанасов заиграл на элитном уровне, ярко проявив себя в нижегородском клубе. За Василия «Торпедо» получит форварда Матвея Полякова и денежную компенсацию.
Дата рождения Полякова — 10.07.2004. Он родом из Саратова — земляк главного тренера «Торпедо» Алексея Исакова. В 2020 году перешёл в систему СКА из школы ХК «Нефтяник» (Альметьевск). Сезон 2025/26 Матвей отыграл в главной хоккейной команде Санкт-Петербурга. За 68 матчей набрал 29 очков (16 + 13) при показателе полезности +11.
Василий Атанасов выступал за «Торпедо» с осени 2022 года. В сезоне 2025/26 набрал 36 очков (21 + 15) в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 4 балла (2 + 2) в 10 играх плей-офф. Общая статистика в нашей основной команде — 226 матчей, 132 очка (71 + 61). Три года назад Василий стал чемпионом МХЛ как игрок нижегородской «Чайки». 25 сентября ему исполнится 24 года.