Василий Атанасов будет защищать цвета СКА

Василий Атанасов выступал за «Торпедо» с осени 2022 года. В сезоне 2025/26 набрал 36 очков (21 + 15) в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 4 балла (2 + 2) в 10 играх плей-офф. Общая статистика в нашей основной команде — 226 матчей, 132 очка (71 + 61). Три года назад Василий стал чемпионом МХЛ как игрок нижегородской «Чайки». 25 сентября ему исполнится 24 года.