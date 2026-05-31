В Приангарье подвели итоги внедрения бережливых технологий в медучреждениях

В области сформирована добротная методическая база.

Источник: Национальные проекты России

Предварительные итоги внедрения бережливых технологий в медицинских организациях подвели в Иркутской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работу организаций оптимизируют в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

За время реализации проекта в области сформирована добротная методическая база: паспорта проектов, алгоритмы, чек-листы, стандартные операционные процедуры, скрипты. Ключевая задача — научиться применять их в конкретной организации. Региональный центр компетенций (РЦК) предлагает учреждениям выявить «узкие места» и запустить проекты по улучшению для их ликвидации.

Особое внимание уделяется работе стационара. Сразу несколько медицинских организаций региона сейчас реализуют проекты по улучшению. Эксперты РЦК выделили ключевые риски: смешение потоков пациентов, вызывающее конфликт очередности, хаос в приемном покое и неравномерную загрузку, нерациональную маршрутизацию пациентов, ведущую к лишним перемещениям и трате времени персонала на сопровождение и оформление, а также неправильное расположение рабочих зон, из-за чего сотрудники совершают лишние движения за смену.

«Как показывают внедренные проекты по улучшению, ситуация меняется. Достигнута ранняя госпитализация — обследование в день поступления, что позволило сократить предоперационный койко-день. Ликвидировано смешение потоков: пациенты разных профилей больше не сталкиваются в очереди, четкое разделение позволяет каждому получать помощь без конфликтов и задержек. Внедрена рациональная маршрутизация и зонирование — логичные зоны с минимумом лишних движений», — отметили в минздраве региона.

Большинство медицинских организаций, участвующих в реализации проекта, демонстрируют результаты по достижению целевых показателей более 100% к базовому 2023 году. Плановый показатель на конец 2026 года — 102,5%. Учреждения, которые пока отстают, не остаются без поддержки. РЦК совместно анализирует причины, выявляет «узкие места» и разрабатывает индивидуальные решения.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.