В Приангарье подвели итоги внедрения бережливых технологий в медучреждениях

Предварительные итоги внедрения бережливых технологий в медицинских организациях подвели в Иркутской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работу организаций оптимизируют в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
За время реализации проекта в области сформирована добротная методическая база: паспорта проектов, алгоритмы, чек-листы, стандартные операционные процедуры, скрипты. Ключевая задача — научиться применять их в конкретной организации. Региональный центр компетенций (РЦК) предлагает учреждениям выявить «узкие места» и запустить проекты по улучшению для их ликвидации.
Особое внимание уделяется работе стационара. Сразу несколько медицинских организаций региона сейчас реализуют проекты по улучшению. Эксперты РЦК выделили ключевые риски: смешение потоков пациентов, вызывающее конфликт очередности, хаос в приемном покое и неравномерную загрузку, нерациональную маршрутизацию пациентов, ведущую к лишним перемещениям и трате времени персонала на сопровождение и оформление, а также неправильное расположение рабочих зон, из-за чего сотрудники совершают лишние движения за смену.
«Как показывают внедренные проекты по улучшению, ситуация меняется. Достигнута ранняя госпитализация — обследование в день поступления, что позволило сократить предоперационный койко-день. Ликвидировано смешение потоков: пациенты разных профилей больше не сталкиваются в очереди, четкое разделение позволяет каждому получать помощь без конфликтов и задержек. Внедрена рациональная маршрутизация и зонирование — логичные зоны с минимумом лишних движений», — отметили в минздраве региона.
Большинство медицинских организаций, участвующих в реализации проекта, демонстрируют результаты по достижению целевых показателей более 100% к базовому 2023 году. Плановый показатель на конец 2026 года — 102,5%. Учреждения, которые пока отстают, не остаются без поддержки. РЦК совместно анализирует причины, выявляет «узкие места» и разрабатывает индивидуальные решения.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.