В МЧС рассказали о порядке регистрации туристических мероприятий в Прикамье

Важно зарегистрироваться на маршрут не позднее 10 дней до его начала.

Порядок регистрации на туристическое мероприятия огласили в МЧС по Пермскому краю. Информация появилась в официальном канале ведомства в МАX.

Регистрироваться на маршрут важно не позднее, чем за 10 дней до поездки. Так спасатели смогут оценить сложность маршрута и риски, дать рекомендации по прохождению. В ведомстве напоминают, что нужно изучить опасности маршрута, посмотреть погоду, проверить снаряжение, связь, взять аптечку, страховые документы. Также у всех членов экспедиции должны быть указаны контактные телефоны, путешественники должны знать точки экстренной связи.

«Если группа не готова, спасатели сделают запись в маршрутной книжке и рекомендуют скорректировать маршрут или экипировку. Это не запрет, а забота о вашей безопасности», — добавили специалисты.

Регистрировать группу нужно либо на сайте МЧС по Пермскому краю, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ул. Екатерининская, 53А (индекс 614015). Либо можно прийти в ведомство лично.

