Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области стартовала летняя оздоровительная кампания

В области ведется работа по увеличению количества мест в летних оздоровительных лагерях.

В Калининградской области 30 мая началась летняя оздоровительная кампания. Как сообщает пресс-служба правительства, более 50 тыс. детей отдохнут на площадках 379 учреждений, среди которых — 277 лагерей с дневным пребыванием, 13 загородных стационарных лагерей, 81 лагерь труда и отдыха и восемь палаточных лагерей.

В области ведется работа по увеличению количества мест в летних оздоровительных лагерях и центрах, отмечает пресс-служба. Так, в этом году откроется 16 новых лагерей труда и отдыха для учащихся 7-х, 8-х и 10-х предпрофессиональных классов. Там отдохнут не менее 2,8 тыс. подростков.

Для детей военнослужащих и мобилизованных, которые являются участниками специальной военной операции, в этом году забронировано 3 тыс. путевок во всех загородных центрах. Помимо этого, около 2 тыс. путевок предусмотрено для детей из семей невысоким доходом.

В летней кампании будет задействовано более 5,5 тыс. работников, которые прошли медосмотры, гигиеническое обучение и аттестацию. Общий объём средств, выделенных на организацию детского отдыха в 2026 году, составляет 598,1 млн рублей.

Продажа путёвок в детские загородные лагеря и центры на 2026 год стартовала11 апреля. В этом году стоимость путёвок вновь выросла, следует из информации, размещенной горвластями. Так, в 2024 году путевка в «Юность» стоила 37 800 ₽, в 2025 году — 46 095 ₽, в 2026 году — 49 665 ₽