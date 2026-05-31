В Калининградской области стартовала летняя оздоровительная кампания

В Калининградской области 30 мая началась летняя оздоровительная кампания. Как сообщает пресс-служба правительства, более 50 тыс. детей отдохнут на площадках 379 учреждений, среди которых — 277 лагерей с дневным пребыванием, 13 загородных стационарных лагерей, 81 лагерь труда и отдыха и восемь палаточных лагерей.
В области ведется работа по увеличению количества мест в летних оздоровительных лагерях и центрах, отмечает пресс-служба. Так, в этом году откроется 16 новых лагерей труда и отдыха для учащихся 7-х, 8-х и 10-х предпрофессиональных классов. Там отдохнут не менее 2,8 тыс. подростков.
Для детей военнослужащих и мобилизованных, которые являются участниками специальной военной операции, в этом году забронировано 3 тыс. путевок во всех загородных центрах. Помимо этого, около 2 тыс. путевок предусмотрено для детей из семей невысоким доходом.
В летней кампании будет задействовано более 5,5 тыс. работников, которые прошли медосмотры, гигиеническое обучение и аттестацию. Общий объём средств, выделенных на организацию детского отдыха в 2026 году, составляет 598,1 млн рублей.
Продажа путёвок в детские загородные лагеря и центры на 2026 год стартовала11 апреля. В этом году стоимость путёвок вновь выросла, следует из информации, размещенной горвластями. Так, в 2024 году путевка в «Юность» стоила 37 800 ₽, в 2025 году — 46 095 ₽, в 2026 году — 49 665 ₽