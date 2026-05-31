В Самарской области выбрали лучшее образовательное учреждение

Школа имени Н. С. Доровского в селе Подбельск получила статус «Лучшее образовательное учреждение Самарской области». Рейтинг эффективности работы школ региона составлен в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования Самарской области.
Рейтинг эффективности работы школ — комплексная система оценки, которая учитывает множество ключевых показателей, отражающих качество образования и воспитания. Школа имени Н. С. Доровского демонстрирует стабильно высокие результаты по всем направлениям.
«Это не просто очередная награда, а закономерный результат многолетней целенаправленной работы всего педагогического коллектива, учеников и родителей. Особенно значимо, что школа уже шестой раз подряд уверенно занимает место в престижной “зеленой зоне” рейтинга образовательных учреждений Самарской области», — отметил директор школы Владимир Уздяев.
В учреждении ежегодно высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ, что свидетельствует о качественной подготовке к итоговой аттестации. Ученики активно участвуют и побеждают в региональных и всероссийских олимпиадах по различным предметам, а также в творческих конкурсах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.