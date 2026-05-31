«Воспринимаются как неискренние и вызывают чувство тревоги». Белорусский фониатр предупредила, какая женская уловка с голосом не привлекает, а отталкивает мужчин

Источник: Комсомольская правда

Заведующая фониатрическим отделением консультативной поликлиники РНПЦ оториноларингологии Наталья Конойко на YouTube-канале «Смотри и живи» сказала, какой голос привлекает, а какой отталкивает.

По словам специалиста, наиболее привлекательны низкие голоса. Это происходит подсознательно:

— Они ассоциируются с уверенностью, спокойствием и сексуальностью, буквально обволакивая собеседника. В то же время слишком высокие и визгливые интонации воспринимаются как неискренние и вызывают у окружающих чувство тревоги.

Наталья Конойко привела пример, когда взрослые женщины пытаются говорят высоким и даже «детским» голосом. Цель — попытка казаться беззащитными перед мужчинами. Но, замечает фониатр, такая уловка дает обратный эффект и даже отталкивает. А идеал всегда — приятный естественный тембр, который соответствует полу и возрасту.

Также фониатр сказала, что имбирь помогает голосу, а коньяк и мед требуют осторожности, а еще предупредила, на какие серьезные заболевания указывает ком и першение в горле, навязчивый кашель и смена тембра голоса.