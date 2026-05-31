Струг «Такмак» прошел по Енисею из Дивногорска в Красноярск

Казачий струг, который назвали «Такмак», открыл сезон походов 2026 года: за 2 дня — 30 и 31 мая — он прошел по Енисею из Дивногорска в Красноярск. Путешественники делали остановку в Овсянке.

Эту лодку красноярский биофизик Денис Рогозин смастерил вместе с друзьями. Её прообразом стали струги, на которых казаки приплыли завоевывать Сибирь. Судно впервые спустили на воду десять лет назад — летом 2016 года.. С тех пор лодка побывала в разных местах.

Мотора на струге нет, ходят только на вёслах, а при благоприятном ветре — под парусом. Безопасность во время походов по Енисею превыше всего, поэтому на судне есть спасательные жилеты и все прочие необходимые средства безопасности.

Главная цель походов, по словам Дениса Рогозина, воссоздать историю русских географических открытий в Сибири, осуществляемых по рекам. И популяризировать наше уникальное историко-культурное наследие.

