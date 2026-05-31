Более 80 парков Подмосковья 1 июня превратятся в «Город профессий»

Общеобластное мероприятие «Город профессий» пройдет 1 июня, в День защиты детей, более чем в 80 парках Подмосковья. Как сообщили в минкультуры и туризма региона, для гостей будут работать интерактивные площадки, а также они смогут посетить мастер-классы, концерты и пробы новых профессий. Мероприятия организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В коломенском парке «Сквер им. В. А. Зайцева» гостей ждут пожарная техника, выступление кинолога, выставка оружия, мастер-классы по гейм-дизайну, радиотехнике и авиамоделированию, а также концерт, выставка картин и полевая кухня. В Раменском городском парке пройдут мастер-класс по программированию, танцы «Табата», выставка техники МЧС и пожарной службы, выступление брейк-данса, чайная станция, викторина и аниматоры для детей.
В парке отдыха Дубны запланированы концерт, цирковое выступление, костюмированное семейное шествие, мастер-классы в арт-пространствах, интерактивные площадки с пробами профессий и шоу мыльных пузырей «Надувное чудо». В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве ожидаются мастер-классы по флористике, конструированию, росписи по дереву, фарфору и джинсе, пленэр, фотоквест, лекция о культурном коде округа, концерт и выступление народного хореографического коллектива.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.