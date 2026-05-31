Более 80 парков Подмосковья 1 июня превратятся в «Город профессий»

Общеобластное мероприятие «Город профессий» пройдет 1 июня, в День защиты детей, более чем в 80 парках Подмосковья. Как сообщили в минкультуры и туризма региона, для гостей будут работать интерактивные площадки, а также они смогут посетить мастер-классы, концерты и пробы новых профессий. Мероприятия организованы в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».