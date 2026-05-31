МВД предупредило о штрафе до 900 рублей и реальном сроке до 15 лет тюрьмы за ряд растений на участке

МВД предупредило белорусов о штрафе до 900 рублей и реальном сроке до 15 лет тюрьмы за ряд растений на участке.
Так, в ведомстве сказали о спецпрограмме «Мак», которая будет проходить в Беларуси с 1 июня по 15 сентября. По всей стране будет проводиться комплекс мероприятий, нацеленных на недопущение распространения растительного сырья.
В МВД напомнили, что белорусы, выращивающие либо сохраняющие на своих участках наркосодержащие культуры, нарушают закон и способствуют совершению правонарушений со стороны употребляющих наркотики лиц. Даже случайно проросшие побеги мака или иных растений нужно сразу же уничтожить.
За незаконные насаждения владельцу участка грозит штраф до 20 базовых величин (до 900 белорусских рублей в мае 2026 года). А если возделывать такие растения с целью сбыта, можно сесть в тюрьму на 15 лет.
— Руководители организаций должны позаботиться о том, чтобы на подведомственных территориях не было дикорастущих наркосодержащих растений, — подчеркнул Александр Сахаров, начальник отдела главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД.
