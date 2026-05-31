Система долговременного ухода на дому охватила более 300 жителей Дагестана

Услуги в форме обслуживания на дому в Дагестане получает 301 человек, сообщили в администрации главы республики. Такая работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Реализацию системы долговременного ухода за старшим поколением обсудили на заседании президиума совета при главе региона по стратегическому развитию и проектной деятельности под руководством премьер-министра республики Магомеда Рамазанова. Так, в регионе работают уже 166 помощников по уходу, которые помогают людям, утратившим способность к самообслуживанию.
На развитие системы долговременного ухода в 2026 году направлено финансирование. Средства предусмотрены на выплату заработной платы специалистам по уходу. Кроме того, по проекту организовано обучение жителей в школах ухода, которые созданы на базе учреждений соцобслуживания регионального минтруда.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.