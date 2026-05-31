Как отмечают День Святого Духа, что нельзя делать в праздник и почему земля в этот день «именинница»

На следующий день после Троицы православные христиане отмечают важный праздник — День Святого Духа, или Духов день. Он продолжает торжества и наполнен особым смыслом. В чем суть этого праздника, как он возник, что символизирует и какие приметы и традиции с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».
Когда День Святого Духа в 2026 году.
День Святого Духа — православный праздник, тесно связанный с Троицей. Он всегда следует за Днем Святой Троицы и выпадает на понедельник.
Если Троица — это праздник полноты Бога Отца, Сына и Святого Духа, то День Святого Духа уделяет особое внимание тому, как Дух действует в мире и в жизни Церкви, рассказал «Газете.Ru» священник, блогер Николай Бабкин.
Каждый год дата праздника меняется, так как зависит от Пасхи: Духов день всегда наступает на 51-й день после Светлого Христова Воскресения.
История Дня Святого Духа.
Изначально церковь праздновала Пятидесятницу как единый день. Он был посвящен всей Святой Троице и сошествию Духа. Но со временем торжество разделили на два: Пятидесятницу, когда почитается вся Троица, и Духов понедельник — отдельный день прославления Святого Духа как Утешителя, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Наталия Козьякова.
Как отдельное церковное чествование Святого Духа праздник утвердился уже в первые века христианства. А окончательное оформление праздник получил в IX веке в Студийском уставе.
На Руси традиция отмечать следующий день после Пятидесятницы появилась в XIV веке по инициативе последователей преподобного Сергия Радонежского.
День Святого Духа имел важное догматическое значение. Праздник был установлен церковью для утверждения учения о божественной сущности Святого Духа и Его равенстве Отцу и Сыну в борьбе с еретическими учениями, по-разному трактовавшими природу Троицы и рассматривавшими Святого Духа как подчиненного Богу Отцу и Богу Сыну.
Смысл Дня Святого Духа.
По словам Николая Бабкина, День Святого Духа — не просто красивый образ и не религиозная поэзия.
«В библейском смысле Дух Святой — это Сам Бог, который действует внутри человека. В Ветхом Завете Дух Божий связывали с жизнью, творением, пророчеством и обновлением. А в Новом Завете приходит понимание, что Бог обращается уже не только к избранным пророкам, но ко всей общине верующих», — пояснил священник.
Для современного человека здесь скрыт глубокий смысл. До Пятидесятницы апостолы напуганы, растеряны, сидят взаперти. А после сошествия Святого Духа они вдруг начинают говорить, слышать друг друга и преодолевать разобщенность. Как отметил собеседник «Газеты.Ru», этот праздник не просто о религии, а о внутреннем преображении. О том, что страх, замкнутость и внутреннее разделение — не приговор.
Праздник также посвящен размышлению о значении Святого Духа в жизни людей, добавила Наталия Козьякова. Считается, что Он незримо присутствует рядом, проявляется в чудесах и пророчествах.
«Через Святого Духа человек приобщается к Богу, и это таинство — миропомазание — совершается сразу после крещения. День Святого Духа — это не только воспоминание о важнейшем историческом событии, но и глубокое духовное торжество. Оно напоминает о дарах благодати, единстве и обновлении души», — подчеркнула эксперт.
Церковные традиции Духова дня.
Само событие сошествия Святого Духа воспринимается как призыв к духовной жизни и молитве, обновлению своего духовного содержания. Поэтому главная традиция дня — особые богослужения.
В этот день:
* В храмах проходят праздничные литургии и вечерни. Читаются коленопреклоненные молитвы и особые молитвословия Святому Духу.
Народные традиции Духова дня.
Духов день издревле сопровождался разными обычаями и суевериями. Многие из них церковь отделяет от христианского содержания праздника.
* Народные гуляния и гадания. Девушки водили хороводы вокруг березок, гадали на венках, спущенных на воду. Плохой приметой считалось, если венок ушел на дно. В некоторых местах девушки искали заветную березу, чтобы завить на ней ветки и загадать желание.
Приметы на Духов день: что нельзя делать.
Наши предки верили: какая погода на Духов день такой она будет в ближайшие шесть недель. С праздником также связаны приметы о грозе: гром и молнии считались «поздравлением» земле-имениннице.
В народе с Духовым днем связаны строгие запреты.
В этот праздник нельзя:
* Тревожить землю: копать, пахать, рыхлить, делать посадки и выполнять любую другую работу.