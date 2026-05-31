В Воронеже стартует обучение на ассистента экскурсовода

Программу обучения профессии «Ассистент экскурсовода (гида)» запустят в центре опережающей профессиональной подготовки Воронежа, сообщили в учреждении. Занятия начнутся с 1 июня для жителей от 14 лет в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Курс предназначен для тех, кто хочет развивать свои навыки, получить уникальный опыт и новую профессию. Занятия будет проводить педагог-психолог, культуролог, специалист по таргетированной рекламе и SMM Виктория Косачева.
Программа включает в себя занятия по истории и культуре города, а также практические мастер-классы по проведению экскурсий. Участники научатся работать с группами и разовьют коммуникативные навыки.
Занятия будут проходить с 1 по 29 июня 2−3 раза в неделю в центре опережающей профессиональной подготовки Воронежа по адресу: улица Ленинградская, 33.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.