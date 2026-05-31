Ушел из жизни известный нижегородский врач Александр Клёцкин

Он проработал в региональном минздраве больше 40 лет.

На 71-м году жизни скончался профессор Александр Клёцкин, который более 40 лет трудился в здравоохранении Нижегородской области. Специализировавшийся на флебологии и сосудистой хирургии, он долгое время возглавлял кафедру хирургии ФДПО ПИМУ. Об этом рассказали в канале «Бокал прессека».

В 2012 году Клёцкин был удостоен премии Нижнего Новгорода за разработку эффективной методики лечения острых тромбофлебитов в городской клинической больнице № 40. Он также занимал пост президента Ассоциации ангиологов, флебологов и сосудистых хирургов региона.

Доктор медицинских наук Максим Кудыкин вспоминает Клёцкина как учителя, который щедро делился опытом и всегда был готов прийти на помощь: «Он был человеком принципиальной честности и искренности, обучая своих учеников этому».

Скорбь о потере великого специалиста и наставника разделяют его ученики и коллеги, выражая соболезнования родным и близким Александра Эдуардовича.