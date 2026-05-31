В Волгоградской области создадут кластер «Топливно-энергетический комплекс»

Напомним, Волгоградская область одной из первых в стране вступила в федпроект «Профессионалитет» в 2022 году. В регионе уже создано девять кластеров по ключевым направлениям экономики: «Металлургия», «Сельское хозяйство» (два кластера), «Транспорт и дорожное хозяйство», «Химическая отрасль», «Машиностроение», «Строительство», «Туризм и сфера услуг», «Педагогика». Еще два — «Машиностроение» (ОПК) и «Клиническая и профилактическая медицина» — появятся в 2026 году.