В Волгоградской области создадут кластер «Топливно-энергетический комплекс»

Жирновский нефтяной техникум стал победителем конкурса грантов федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» и откроет образовательно-производственный кластер «Топливно-энергетический комплекс». Кластер такого направления станет первым в Волгоградской области, сообщили в региональном комитете образования и науки.
Учреждение вошло в число 95 образовательных организаций, отобранных Минпросвещения РФ из 389 заявок со всей страны. В новом кластере создадут пространства под шесть видов работ: «Добыча нефти и газа», «Информационные технологии в нефтяной и газовой промышленности», «Устройство буровой установки», «Моделирование процессов бурения нефтяных и газовых скважин», «Монтаж, ремонт и обслуживание промышленного оборудования», «Электрическое и электромеханическое оборудование». Все площадки оснастят современным оборудованием и тренажерами, максимально приближенными к реальным условиям предприятий нефтяной и газовой промышленности. Кластер начнет работу в 2027 году.
Напомним, Волгоградская область одной из первых в стране вступила в федпроект «Профессионалитет» в 2022 году. В регионе уже создано девять кластеров по ключевым направлениям экономики: «Металлургия», «Сельское хозяйство» (два кластера), «Транспорт и дорожное хозяйство», «Химическая отрасль», «Машиностроение», «Строительство», «Туризм и сфера услуг», «Педагогика». Еще два — «Машиностроение» (ОПК) и «Клиническая и профилактическая медицина» — появятся в 2026 году.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.