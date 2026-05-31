Более 400 участников собрал фестиваль народных игр в Челябинской области

К спортивному празднику присоединились педагогические работники из 34 колледжей и техникумов региона.

Источник: Национальные проекты России

Областной фестиваль народных игр «ПрофСПОрт», посвященный Году единства народов России, прошел 15−16 мая в Челябинской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Мероприятие объединило 430 работников из 34 колледжей и техникумов, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.

«Данный фестиваль, как и ряд других мероприятий, проводимых для педагогических работников региона, способствует сплочению коллективов, укрепляет дружеские связи, формирует уважительное отношение к культурным традициям и создает условия для профессионального и личностного роста участников», — отметил директор образовательного комплекса «Смена» Олег Рогель — одного из организаторов события.

Мероприятие провели на территории апарт-отеля Sunny Valley в Миасском городском округе. Участников ждали различные соревнования, в том числе по дартсу, городкам и прыжкам через веревку, творческий конкурс «Философия народов России», зарядка на свежем воздухе и ярмарка «Завтрак СПО».

По итогам фестиваля в общем зачете лидером фестиваля стал Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А. В. Яковлева, абсолютным победителем — коллектив Южно-Уральского государственного технического колледжа.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.