В Белорецке Башкирии открыли обновленный сквер имени Блюхера

Сквер имени Блюхера открыли в Белорецке Республики Башкортостан после благоустройства, проведенного в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Белорецкого района.
На территории установили новые детский игровой комплекс, сделали спортивную площадку с тренажерами, обустроили зону тихого отдыха со скамейками. Также сквер оборудовали энергосберегающим освещением и камерами видеонаблюдения.
Кроме того, в ходе республиканской акции «Зеленая Башкирия» добровольцы высадили в сквере 90 саженцев сосны. Уход за молодыми деревьями взяли на себя сами белоречане — в сквере регулярно проходят субботники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.